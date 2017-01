Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le trame di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017. «L’arresto di Teresa Sierra». Vediamo attraverso le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38, che da lunedì 9 riprende la programmazione ordinaria, quali sono gli eventi che ci attendono agli inizi di questa nuova settimana. Innanzitutto Mauro mette agli arresti Teresa Sierra, incolpandola per un giro di adozioni clandestine gestite dalla giovane maestra della scuola dell’orfanotrofio!

Tuttavia – dopo ulteriori accertamenti, e in particolare interrogando il piccolo David – Mauro si rende conto che le cose non stanno come sembrano. Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 San Emeterio scopre che in realtà la giovane donna, sia pure in modo illegale, utilizza la propria posizione per strappare i bambini – che al giorno d’oggi definiremmo “minori a rischio” – provenienti da famiglie dove vige il disagio e la violenza, a un ben triste destino.

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38, mostrano dunque che in verità quella che compie Teresa non è altro che un opera di bene, volta ad assicurare a dei bambini infelici un futuro migliore! Il buon Mauro, allora, decide di rilasciarla, non prima, tuttavia, di essersi accertato della sua reale identità: è lei o non è lei la vera Cayetana Sotelo Ruz? Per verificarlo, finge che gli cada di mano il caffè per versarlo sulla sua camicetta, al fine di scoprire se Teresa ha o non ha la cicatrice dell’appendicectomia subita a suo tempo da quella bambina che è la vera Cayetana.