Antonella Clerici: look gold and black oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: il look nero e dorato nella puntata del lunedì de La prova del cuoco. Scopriamo in questo inizio settimana i bellissimi look delle conduttrici tv più amate. Non potevamo non dare uno sguardo all’outfit odierno di Antonella Clerici, regina de La prova del cuoco, che nella puntata odierna del 9 gennaio 2017 de La prova del cuoco ha optato per il total black con un accenno di oro.

Antonella Clerici è apparsa oggi in diretta ne La prova del cuoco con una blusa nera, ampia e raffinata, impreziosita da una lunga collana-catena dorata che spezza il colore e mette in evidenza il decolleté. Capelli sciolti per la conduttrice e un trucco come sempre delicato che punta sulle labbra che prediligono i rosati. Tanti anche oggi gli ospiti e maestri di cucina della trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco. Con la bella Clerici abbiamo visto Anna Moroni, Nat Cattelani, Fabrizio Nonis, Riccardo Facchini. Il gran successo de La prova del cuoco non conosce confini e resta una trasmissione seguitissima anche all’estero, custode dei segreti della cucina italiana.