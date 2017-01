Calciomercato Serie A: le trattative di Juventus, Roma, Milan, Lazio, Inter e Napoli. La sessione di calciomercato invernale è iniziata da pochi giorni e le trattative per la compravendita dei calciatori si fanno sempre più intense. La Juvenus dopo aver acquistato Rincon per 8 milioni dal Genoa, aggiungendo muscoli e esperienza al proprio centrocampo, sta per vendere Simone Zaza al Valencia. Il centravanti lucano è rientrato dal prestito al West Ham, che ha manifestato la volontà di non riscattarlo, ed è in procinto di trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni (che scatterebbe all’ottava presenza in Liga). Anche Patrice Evra sta riflettendo sul proprio futuro e potrebbe trasferirsi proprio al Valencia, dato che Sky Sport UK esclude, al momento, un ritorno del terzino francese al Manchester United. La Juve riflette sul futuro e potrebbe non intervenire sul mercato per quanto riguarda la fascia sinistra, puntando su Asamoah e Mattiello come sostituti del titolare inamovibile Alex Sandro. Nel frattempo Marotta ha bloccato per giugnoil giovane talento Orsolini dell’Ascoli, bruciando la concorrenza del Villareal.

La Roma ha ceduto Iturbe al Torino in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni e dovrà fare a meno di Salah per diverse settimane, a causa della Coppa d’Africa. I giallorossi vorrebbero sostituirli con Feghouli del West Ham, che non è disposto a cedere il giocatore in prestito, ma solo a titolo definitivo. Continua l’intrigo Gagliardini in casa Inter: Gasperini ha confermato che il giocatore lascerà l’Atalanta per trasferirsi alla Pinetina, ma restano da limare ancora gli ultimi dettagli a livello contrattuale. L’operazione avrà un costo totale di 28 milioni di Euro, tra prestito e riscatto. Nel frattempo Melo e Jovetic sono in procinto di trasferirsi rispettivamente al Palmeiras e al Siviglia.

Il Napoli dopo aver acquistato Pavoletti, che in attesa del rientro di Milik sarà il centravanti titolare della squadra, ha messo ufficialmente Gabbiadini sul mercato, ma non intende privarsene per meno di 20 milioni e a titolo definitivo. Su di lui resta forte l’interesse di Wolfsburg, Everton, WBA e Southampton. Il Milan è in attesa di occasioni da poter sfruttare, ma difficilmente potrà fare investimenti a gennaio. L’obiettivo dei rossoneri è Deulofeu, un esterno d’attacco dell’Everton, ideale per il 4-3-3 di Montella. Gli inglesi però non intendono cederlo in prestito, come nel caso di Feghouli con la Roma. Nel frattempo Galliani sta studiando uno scambio Storari-Gabriel da realizzare col Cagliari.

La Lazio ha abbassato le pretese per cedere Djordjevic, richiesto dall’Olympique Lione. Lotito chiede almeno 8 milioni, ma deve prima risolvere il nodo spinoso del rinnovo di Keita. La Fiorentina teme di perdere Kalinic, corteggiato dal Tianjin Quanjian di Cannavaro che è pronto a pagare 45 milioni per il cartellino e un ingaggio monstre al calciatore.