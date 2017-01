Caterina Balivo, raffinato look a Detto Fatto di oggi, 9 gennaio 2017 con blusa marrone e jeans

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, lunedì 9 gennaio 2017. Caterina Balivo torna in tv con un’altra settimana da passare in allegria insieme alla trasmissione Detto Fatto. La conduttrice ogni giorno sorprende con degli outfit graziosi ed originali,molte volte raffinati ed eleganti, altre volte dal sapore causal chic. Oggi, lunedì 9 gennaio 2017, Caterina Balivo è entrata sul palco di Detto Fatto con un outfit di estrema tendenza: la conduttrice ha scelto di indossare dei jeans attillati ed una blusa fantasia sui toni del marrone. Il look è impreziosito e reso luminoso da eleganti décolleté color argento con alto tacco a spillo.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 9 gennaio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un taglio di tendenza: si tratta di un long bob che oggi la conduttrice ha deciso di portare con uno styling raffinato ed elegante. La conduttrice ha infatti scelto di portare i suoi capelli con un raffinato semi raccolto che le lascia delle ciocche che cadono dolcemente sul volto.