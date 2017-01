Risultati finali delle partite giocate ieri, domenica 8 gennaio 2017, per la 19° giornata di serie A. Poche sorprese nelle partite del 19° turno della serie A che si sogno giocate ieri, domenica 8 gennaio 2017. Vincono tutte le grandi, con più o meno difficoltà. Alle 12:30, l’Inter espugna lo Stadio Friuli battendo un’ottima Udinese grazie alla doppietta di Ivan Perisic. I friulani passano in vantaggio al 17’ grazie al gol di Jankto, ma allo scadere del primo tempo Perisic pareggia i conti sfruttando un assist di Icardi e sorprendendo sul primo palo un colpevole Karnezis. Nel secondo tempo l’ingresso di Joao Mario, al posto di uno spento Banega, da vivacità alla manovra e l’Inter riesce a segnare il 2-1 sempre con Perisic al 90’ con un colpo di testa preciso sul secondo palo. I nerazzurri salgono così a 33 punti, ma il terzo posto è ancora lontano perché alle 15:00 e alle 18:00 vincono tutte le altre rivali. A Genova la Roma supera il Genoa grazie ad un autogol di Izzo al 36’ e dimostrando una buona solidità difensiva.

La Lazio vince contro il Crotone grazie ad un gol nei minuti di recupero di Ciro Immobile, che segna dopo un digiuno di due mesi e mezzo, in una partita che sembrava stergata (traversa su rigore di Biglia e gol annullato ingiustamente a Lombardi). Spettacolo a Verona, dove l’Atalanta domina il Chievo e vince 4-1 grazie alla doppietta del Papu Gomez e ai gol di Conti e Freuler. Inutile il gol della bandiera dell’idolo dei tifosi veronesi, Sergio Pellissier, segnato al 62’ sul 3-0 per la squadra ospite.

19° giornata di serie A: risultati finali, classifica e prossimo turno.

Finisce invece 0-0 la sfida fra il Sassuolo e il Torino, ma i neroverdi possono sorridere per il tanto atteso ritorno in campo di Domenico Berardi, dopo 4 mesi di stop per infortunio. Rinviata a causa del gelo e della neve Pescara – Fiorentina. Alle 18:00, il Milan supera con difficoltà il Cagliari con un gol nel finale di Carlos Bacca, che supera Rafael e scaccia via una crisi che durava da oltre tre mesi (ultimo gol segnato il 2 ottobre).

Nel posticipo delle 20:45, la Juventus vince 3-0 contro il Bologna, con una doppietta di un super Higuain (12 gol in 17 presenze per lui) magistralmente servito da Pjanic e da Lichtsteiner al 7’ e al 55’. Nel mezzo, al 41’, il rigore di Dybala conquistato da Sturaro metteva al sicuro i tre punti. Ottima prova di Asamoah, nel nuovo ruolo di terzino sinistro al posto di Evra (non convocato per ragioni di calciomercato). Vittoria importante per i bianconeri, per dimenticare la delusione di Doha e rispedire la Roma a -4 (in attesa del recupero contro il Crotone).

Risultati 19° giornata di serie A: Empoli – Palermo 1-0, Napoli – Sampdoria 2-1, Udinese – Inter 1-2, Genoa – Roma 0-1, Lazio – Crotone 1-0, Chievo – Atalanta 1-4, Pescara – Fiorentina (rinviata), Sassuolo – Torino 0-0, Milan – Cagliari 1-0, Juventus – Bologna 3-0,

Classifica: Juventus 45 (una partita in meno), Roma 41, Napoli 38, Lazio 37, Milan 36 (una partita in meno), Atalanta 35, Inter 33, Torino 29, Fiorentina 27, Udinese 25, Chievo 25, Genoa 23, Sampdoria 23, Cagliari 23, Bologna 20 (una partita in meno), Sassuolo 18, Empoli 17, Palermo 10, Pescara 9, Crotone 9 (una partita in meno).

Prossimo turno: sabato Crotone – Bologna (18:00), Inter – Chievo (20:45); domenica Cagliari – Genoa (12:30), Lazio – Atalanta, Sassuolo – Palermo, Udinese – Roma, Sampdoria – Empoli, Napoli – Pescara (tutte alle 15:00), Fiorentina – Juventus (20:45); lunedì Torino – Milan (20:45).