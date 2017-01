Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 9 gennaio 2017: cucina, moda sposa. Oggi 9 gennaio torna Caterina Balivo con Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tante interessanti rubriche. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Detto Fatto di oggi, 9 gennaio 2017. A Detto Fatto torna il pasticciere Matteo Manzotti, che mostra come preparare un particolare e gustoso plumcake dall’originale gusto del tè matcha, una variante di tè verde. Pinella Passaro torna a Detto Fatto per aiutare una sposa a scegliere l’abito giusto per il giorno più bello. Oggi Pinella propone sei bellissimi abiti a Paola. Quale sceglierà la ragazza?

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial del 9 gennaio: difesa personale, cucina ed i consigli dell’estetista.

A Detto Fatto Maikol Fazio e la sua assistente Francesca Bochicchio tornano con un utilissimo tutorial sulla difesa personale e spiegano cosa fare per difendersi nel caso in cui si stia per subire un’aggressione in un parco. Gianfranco Iervolino a Detto Fatto spiega come preparare la classica pizza fritta napoletana, una vera goduria per il palato! L’estetista Cristina Fogazzi ci suggerisce tanti preziosi consigli sulla cellulite. Ospite in studio sarà, oggi, la manager Manuela Regattieri.