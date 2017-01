Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza a Mosca: le ultime news ad oggi 9 gennaio 2017!

Elisa Isoardi ultime news oggi 9 gennaio 2017. Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono molto affiatati ed innamorati. I due sono una coppia da anni, ma, non amano ostentare il loro sentimento facendosi fotografare in pubblico. Da qualche tempo, i due innamorati hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e si sono mostrati al pubblico anche in teneri scatti insieme. In queste ore, in particolare, i due sono in vacanza insieme e hanno deciso di condividere con i loro followers alcune delle foto che stanno facendo. Elisa e Matteo sono sbarcati a Mosca, in Russia.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: vacanze d’amore e teneri scatti da Mosca!

Sul profilo Instagram della conduttrice Rai è comparso così un selfie dal centro della capitale nordica, coperta di neve, in cui la Isoardi abbraccia Salvini. “Matteo si scioglie, diventa incontenibile e tenero quando gioca con il mio cagnolino Zen. Lui ama tantissimo gli animali. Ora ci stiamo facendo conoscere anche al di fuori dei contesti privati. Nascondersi non fa parte del mio carattere”, aveva rivelato al settimanale ‘Oggi’ la Isoardi a metà dello scorso anno.