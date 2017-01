Golden Globes 2017: i vincitori ed i più bei look della serata. Una delle cerimonie più attese per Hollywood, quella dei Golden Globes 2017, si è tenuta ieri sera a Los Angeles. Scopriamo quali sono gli artisti premiati nella 74esima edizione dei Golden Globe 2017 condotta dal comico Jimmy Fallon. A trionfare con ben 7 Golden Globes è stato il film La La Land.

Golden Globes 2017: vincitori e look della 74esima edizione.

Il film di Damien Chazelle La La Land ha vinto ben 7 premi ai Golden Globes 2017 con un premio anche agli attori protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling. La pellicola ha anche vinto il riconoscimento come miglior commedia. Premiato come miglior film drammatico Moonlight, di Barry Jenkins. A conquistare un ennesimo riconoscimento la mitica Meryl Streep, autrice di un applaudissimo discorso dai toni chiaramente politici.

Altri riconoscimenti ai Golden Globes 2017 sono andati ai vincitori Isabelle Huppert per Elle, Casey Affleck per Manchester by the Sea; Donald Glover per Atlanta; Miglior serie tv drammatica The Crown; Miglior attrice in una serie drammatica Claire Foy per The Crown; Miglior attore in una miniserie Tom Hiddleston per The Night Manager; Miglior film straniero; Elle di Paul Verhoeven (Francia); Miglior cartoon Zootropolis; Miglior attrice non protagonista in una serie Olivia Colman per The Night Manager, Miglior attrice non protagonista in un film Viola Davis per Fences, Miglior attore non protagonista in una serie Hugh Laurie per The Night Manager, Miglior serie o film per la tv American Crime Story: The people vs O.J. Simpson, Miglior attore in una serie drammatica Billy Bob Thornton per Goliath; Miglior attore non protagonista in un film Aaron Taylor-Johnson per Animali notturni.

I look dei 74esimi Golden Globes: tutte in rosa, giallo e colori chiari.

Non è mancato il glamour ai Golden Globes 2017 con tanti e bellissimi abiti da sera sfoggiati dalle attrici. Molte le scelte in colori chiari come il rosa, il grigio perla ma anche tanti accesi abiti nei toni del giallo. Diverse le sfumature di verde e di viola chiaro. Ha scelto un abito di Gucci in rosa la bellissima Felicity Jones; in giallo con un abito scollatissimo la modella Emily Ratajkowski; nel colore del sole anche una splendida Natalie Portman in dolce attesa. In un meraviglioso Valentino lavorato in colore lunare la vincitrice Emma Stone.