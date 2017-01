Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trama puntate italiane. Episodio 13×90: «You Have Done Nothin’». Grey’s Anatomy prosegue la messa in onda della tredicesima stagione su Fox Life, canale 114 di Sky, dove viene trasmessa ogni lunedì alle 21:00. Le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy mostrano che su Sky le puntate della 13° stagione di Grey’s Anatomy sono giunte al nono appuntamento, ma chi ha preferito vedere il medical drama in contemporanea con la messa in onda USA non vede l’ora che riprenda la programmazione degli episodi inediti.

«Il mid-season final». Grey’s Anatomy 13, episodio 13×09 anticipazioni e trama del 9 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Grey’s Anatomy 13 rivelano che la serie scritta da Shonda Rhymes, tornata in TV quest’anno con la tredicesima stagione, composta da ventiquattro capitoli, al momento è ferma alla nona puntata per la consueta pausa di metà stagione. L’episodio 13×09 di Grey’s Anatomy, dal titolo “You Haven’t Done Nothing’, ha lasciato diverse storie in sospeso, motivo per cui si attende l’uscita della nuova puntata.

«La sinossi del nono episodio». Grey’s Anatomy 13, episodio 13×09 anticipazioni e trama del 9 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Grey’s Anatomy riportano la sinossi ufficiale dell’episodio 13×09. Nel mid-season final, Alex è pronto a prendere una decisione sul suo futuro. Karev è disposto ad andare dal procuratore e dichiararsi colpevole per proteggere Jo, scontando due anni di carcere senza affrontare il processo. Tuttavia Meredith prova a fargli cambiare idea, ma le sue parole non fanno breccia nell’amico. E dunque, Alex andrà o no in prigione Resta anche un altro punto da chiarire: dov’è finita Amelia e come andrà avanti il rapporto con Owen dopo che la Shepherd se n’è andata di casa lasciando solo una lettera? Continuate a seguire le nostre anticipazioni!