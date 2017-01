Cosa possiamo vedere stasera in tv? La guida tv completa di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 9 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Su Canale 5, invece, vedremo il film Andiamo a quel paese. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Le anticipazioni della puntata, i poliziotti di Pizzofalcone erano corrotti e la Questura ha deciso di chiudete il commissariato. I nuovi investigatori mandati a sostituire i colleghi, sono gli scarti degli altri commissariati. L’ispettore Lojacono però non riesce a starsene in panchina e, quando una telefonata segnala un caso, ci si butta immediatamente.

Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Il Collegio. Un docu-entertaiment, un viaggio nel tempo fatto dai ragazzi tra i 14 e i 17 anni, che vivranno esattamente come negli anni Sessanta. Un’esperienza educativa di formazione di relazioni: un modo per raccontare il nostro Paese negli anni Sessanta in maniera accattivante, ma anche decorosa.

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa Diretta. Si occuperà di jobs act, spending review, del decreto Sblocca Italia, di pensioni, di deficit pubblico e tetto del 3%. Ad essere analizzate saranno le politiche economiche del governo Renzi per capire se queste iniziative saranno in grado di far ripartire il nostro Paese.

Su Rete 4 vedremo il programma Quinta colonna. Paolo Del Debbio approfondisce i temi centrali della giornata in compagnia di politici e opinionisti e con il contributo della gente comune in collegamento dalle piazze.

Su Canale 5 andrà in onda il film Andiamo a quel paese. La trama, due amici abbandonano la metropoli per rifugiarsi nel piccolo paese d’origine, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. L’impatto con la nuova realtà rivelerà però non poche sorprese. I due si ritroveranno a vivere in un contesto diverso da quello che si erano immaginati: un paese pieno di anziani, da cui però è impossibile non poter trarne beneficio.

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il serial C.S.I.. Le anticipazioni della nuova puntata, il team indaga sui risultati catastrofici di un esperimento scientifico messo in atto da un professore di chimica.

Lunedì sera, 9 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Erin Brockovich – Forte come la verità. La trama, con due matrimoni falliti alle spalle e tre bambini ancora piccoli da crescere, Erin Brockovic sente di essere sul punto di arrendersi di fronte alle difficoltà che la assillano. Non ha un lavoro, non può pagare le bollette, e per di più il tribunale le ha dato torto nella causa per un incidente d’auto di cui era rimasta vittima.