Influenza: ultimi aggiornamenti e le news ad oggi 9 gennaio 2017

Influenza: ultimi aggiornamenti e news ad oggi 9 gennaio 2017 e le ultime news sul picco. L’influenza 2017 in questi giorni sta colpendo diverse migliaia di italiani, costretti a letto per via del virus di questo inverno, che nelle prossime settimane dovrebbe raggiungere il suo picco. Ecco le ultime novità e gli aggiornamenti sull’influenza 2017.

Gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’influenza di questo inverno, vedono a letto circa 614mila persone. L’epidemia ha colpito finora circa 1.947.000 persone secondo i dati resi noti alla stampa dal Rapporto Influnet. Il virus si è palesato, secondo gli esperti, con un anticipo di tre settimane rispetto alle stagioni pregresse. Quest’anno il virus rappresenta un pericolo serio soprattutto per gli anziani e per i bambini. A fare paura è la variante A H3N2 Hong Kong che a causa dell’irrigidimento delle temperature potrebbe avere una diffusione maggiore. Il picco, che arriverà nelle prossime settimane, secondo gli esperti dell’influenza, coinciderà con il ritorno a scuola dei bambini. Soprattutto in questi giorni di freddo polare è importante restare in casa e non subire sbalzi di temperatura.