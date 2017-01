La prova del cuoco: anticipazioni, cuochi e novità della puntata di oggi

La prova del cuoco, tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi. Andrà in onda alle 11.50 su Rai 1 oggi lunedì 9 gennaio 2017 una nuova puntata de La prova del cuoco. La trasmissione di Antonella Clerici è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cucina. Presto scopriremo le ricette ed anticipazioni di oggi de La prova del cuoco e gli ospiti della prima puntata della settimana.

La prova del cuoco: ricette, ospiti ed anticipazioni di oggi lunedì 9 gennaio 2017.

Quali saranno i maestri di cucina e gli ospiti di oggi a La prova del cuoco e quali ricette prepareranno per inaugurare la settimana di cucina del programma di Rai 1? La scorsa settimana a La prova del cuoco abbiamo visto la realizzazione di piatti e ricette insolite come il risotto di acquadella con verdure dell’orto, le polpette giapponesi con i gamberi cotte nella vaporiera ma anche tante idee sfiziose per dolci ed antipasti da preparare in occasione della festività della Befana. A breve tutte le ricette, ospiti ed anticipazioni sulla puntata di oggi de La prova del cuoco di lunedì 9 gennaio 2017. Chi sarà il primo vincitore di questa settimana de la gara dei cuochi oggi 9 gennaio 2017?