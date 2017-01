Le nail art 2017: il nudo e lucido per la prossima primavera estate 2017. Le mani come sempre fungeranno da protagoniste e possono essere definite il biglietto da visita di ogni donna. Vi proponiamo dunque un anticipo di quelle che saranno le tendenze e le nail art protagoniste della prossima primavera estate 2017. Direttamente dalle passerelle primavera estate 2017 arrivano le proposte per unghie trendy e glam. Una manicure Rock & Roll ispirato a Star Wars, guardando al futuro. Per ricreare lo stile, viene usato un blu navy come base, prima di applicare l’oro in un angolo dell’unghia. Le unghie cristallo fungeranno da protagoniste. Una tendenza di nail art primavera estate 2017 meno impostata sul colore ma sull’effetto lucido. Il rosa sarà un colore pop e per dare la giusta luminosità come anche il bianco perlaceo.

Le nail art 2017: colori scuri e geometrie perfette per i gusti più particolari.

Per chi vuole osare con qualcosa di più particolar può optare per metà unghia lucida e l’altra opaca. Per un look più strong non sarà fuori tendenza chi opterà per il viola al nero. L’effetto vernice con finitura moka sarà il preferito per la primavera estate 2017. Il risultato dovrà risultare senza sfarzo, minimal, dal tocco sobrio ma glam. Anche i colori metallizzati non passeranno in secondo piano con in abbinamento una texture tridimensionale dall’effetto giovanile e raffinato. Direttamente dagli anni ’80 vedremo fare capolino le geometrie perfette per chi ama un effetto pop. E per concludere questa carrellata le manicure alla francese, dove le punte bianche sono diagonali per formare una forma tagliente, entreranno a far parte delle ultime tendenza di nail art primavera estate 2017.