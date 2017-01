Neve e Maltempo imperversano ancora: le indicazioni per affrontare il gelo. Non tende ad arrestarsi l’ondata di freddo polare che negli ultimi giorni ha colpito l’Italia ed in particolare le regioni del sud. Il freddo ha portato notevoli problemi nelle zone investite dal Maltempo, soprattutto logistici. Ecco intanto le raccomandazioni degli esperti per fronteggiare il gelo.

Gelo: i consigli per affrontarlo.

Molti italiani, specie nelle regioni meridionali, si sono ritrovati impreparati a fronte della neve e del gelo piombati nel weekend dell’Epifania sulla penisola. Ecco i consigli degli esperti per limitare i danni ed affrontare neve e ghiaccio di questa ondata di maltempo. Sul fronte Salute sono importanti come sempre acqua e verdure a volontà per il rafforzamento delle difese immunitarie; uscire fuori al freddo può essere anche positivo per il sistema immunitario. Attenzione agli sbalzi di temperatura. Anche gli animali, i piccoli amici domestici, vanno protetti dall’agguato del maltempo e per loro è meglio predisporre ripari asciutti e al caldo. Le auto sono le più colpite dai disagi del maltempo ed è bene dare un occhio alle batterie prima di mettersi in viaggio nonché evitare spostamenti non indispensabili; importante tenere sempre nel bagagliaio le catene.