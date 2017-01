Pensioni, riforme. Pensioni ed economia sono gli argomenti da affrontare nelle prossime riforme per Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil. “Dalla deflazione si esce dando fiducia al Paese, ai lavoratori, ai giovani, ai pensionati, ma alla base di questa fiducia ci deve essere il lavoro, l’occupazione, la produttività, lo sviluppo”, ha affermato. “Il rilancio dei consumi deriva dalle risorse contrattuali e dall’adeguamento delle pensioni, ma soprattutto dalla stabilità dei Governi che eliminino l’austerità e si propongano lo sviluppo economico del Paese, a partire dal Mezzogiorno, dal lavoro stabile ai giovani e dalla tutela del lavoro a rischio” ha aggiunto. Per Barbagallo:”Enunciare questi obiettivi può essere semplice; realizzarli, complicato. Ecco perché noi siamo pronti a fare la nostra parte, avanzando idee e proposte e dando la nostra disponibilità, a tutto campo e senza tabù ideologici, per contribuire alla ripresa economica del Paese”.

I cambiamenti devono avvenire sempre su pensioni ed economia anche per Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, per il quale la pressione fiscale in Italia cala troppo lentamente.

Pensioni, novità sulle date dei pagamenti per il 2017.

In virtù del Decreto “Milleproroghe” n. 244 del 30 dicembre 2016, non ci sono sostanziali cambiamenti sulle date di pagamento delle pensioni rispetto al 2016. Le pensioni continueranno ad essere pagate il primo giorno bancabile di ciascun mese, fatta eccezione per il mese di gennaio per il quale il pagamento è avvenuto a partire dal secondo giorno bancabile.”Questo provvedimento, anche se limitato al solo 2017, recepisce la nostra continua richiesta di effettuare il pagamento delle pensioni il primo del mese”, segnala la Uilp, la cui battaglia è iniziata nel 2014, quando venne approvata la legge 190/2014 che stabiliva il pagamento il giorno 10 di ciascun mese.

Pensioni, esodati, ottava salvaguardia: istruzioni operative.

Sempre in tema di pensioni, entro il prossimo 2 marzo dovranno essere presentate le istanze di ammissione all’ottava salvaguardia degli esodati, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017. Le istruzioni operative rivolte ai 30mila 700 lavoratori esodati per l’accesso alla misura sulle pensioni sono state fornite sia dal Ministero del lavoro che dall’Inps. Nella circolare ministeriale n. 41/2016 si ricorda che, in particolare, i commi da 214 a 216 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Pensioni, esodati. Dove inoltrare le domande d’accesso all’ottava salvaguardia pensionistica.

Nella circolare sulle pensioni per gli esodati, il Ministero indica le categorie di lavoratori che dovranno presentare domanda d’accesso all’ottava salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro o alle sedi competenti dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Si tratta di: lavoratori che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro); lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

L’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti, negli altri casi, deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

Pensioni, esodati. Come inviare la domanda d’accesso all’ottava salvaguardia.

Sempre in riferimento alle pensioni ed agli esodati, l’Inca evidenzia che le procedure per l’invio delle domande d’acceso all’ottava salvaguardia sono le le stesse utilizzate in precedenza per le operazioni di salvaguardia: via PEC agli indirizzi mail dedicati, o tramite raccomandata A/R alle Poste. Per quanto riguarda le procedure INPS, l’istituto previdenziale ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di salvaguardia è stato aggiornato con la tipologia di domanda relativa all’ottava salvaguardia.

Pensioni, prestazioni del fondo vittime dell’amianto.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito con la Legge di Stabilità del 2016. Le prestazioni, che non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento, ma si cumulano con essi, sono previste a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, contratte per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 per la cessazione dell’impiego dell’amianto. Nel decreto 27 ottobre 2016 si stabilisce che i soggetti che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.

Pensioni, reversibilità. I conti dell’Ars.

Le pensioni dei politici sono da sempre un argomento d’interesse generale. L’Assemblea regionale siciliana deve affrontare una spesa di circa diciotto milioni di euro all’anno per pagare i vitalizi degli ex deputati e le pensioni di reversibilità dei parenti degli onorevoli scomparsi. Una somma superiore a quella degli stipendi per i parlamentari in carica, segnala il quotidiano Repubblica. Le pensioni in questione spettano agli eredi di esponenti politici, a volte semisconosciuti, che hanno frequentato i banchi di Sala d’Ercole anche nell’immediato Dopoguerra. La lista dei titolari delle pensioni di reversibilità comprende 130 nomi di beneficiari, mentre sono 180 gli ex onorevoli titolari di vitalizi, per una spesa complessiva di quasi 882mila euro al mese, oltre dieci milioni di euro l’anno.