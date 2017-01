Riforma pensioni, le ultime novità. La prima novità per le pensioni del 2017 è la sostanziale riconferma delle date previste per i pagamenti: fatta eccezione per il mese di gennaio, le pensioni verranno erogate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile. Lo prevede il decreto “Milleproroghe” del dicembre 2016. Quindi a partire da febbraio le pensioni saranno disponibili il primo giorno di ogni mese, tranne ad aprile e luglio quando il primo giorno bancabile per gli istituti di credito è il giorno 3 ed a maggio, ottobre e novembre, quando le pensioni verranno erogate il giorno 2.

Pensioni, i cambiamenti in vista a partire da febbraio.

Un’altra novità è prevista sulle pensioni erogate a partire da febbraio, ma di natura completamente diversa. Sulle pensioni annue verrà trattenuto lo 0,1%, quale restituzione dovuta a causa della differenza fra l’inflazione programmata (0,3%) e quella consuntiva (0,2%) nel 2015. Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi- Cgil, ha ricordato sull’Huffington post che già dallo scorso anno i pensionati italiani avrebbero dovuto restituire allo Stato lo 0,1%, ma si decise di congelare la restituzione in attesa della ripresa economica, per evitare di penalizzare i pensionati. Per il secondo anno consecutivo, però, l’inflazione è allo 0,0%, quindi non ci sarà alcun aumento, ma dovrà essere restituito lo 0,1% di differenza.

“Possono sembrare cifre di poco conto ma in realtà non lo sono. Prendiamo per esempio un pensionato con la minima. Questo si vedrà tagliare la pensione di 50 centesimi al mese. Moltiplicati per 13 mensilità fanno 6,50 euro all’anno. Oppure prendiamo un pensionato con 1.000 euro, che perderà 13 euro all’anno. Questo meccanismo penalizzerà tutte le pensioni ma avrà quindi un effetto maggiore su quelle più basse, dove qualche euro in più o in meno al mese fanno la differenza”, ha precisato Pedretti.