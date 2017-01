Samsung S8 ed S8 Plus, le ultime news ad oggi, 9 gennaio 2017

Dopo il grande successo dell’S7 e dell S7 Edge, Samsung sta per presentare Samsung S8 e Samsung S8 Plus. I nuovi smartphone stanno per essere lanciati sul mercato, ed alcuni rumors indicano come il grande giorno il 18 aprile 2017, come riportano alcuni siti coreani, che indicano con certezza la data di lancio tra fine marzo ed inizio aprile 2017. Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo gioiellino di casa Samsung, il Galaxy S8 potrebbe mantenere lo stesso designe dello smartphone di successo S7 Edge, ma dovrebbe essere più sottile, il che rende il corpo telefono più snello e maneggevole.

Samsung S8 ed S8 Plus, le novità.

Tra le novità che potrebbero esserci sul nuovo Samsung S8 e sull’ S8 Puls cìè Viv, l’assistente vocale: si tratta di una funzione simile a quella di Siri della Apple. I nuovi smartphone di casa Samsung potrebbero presentare delle cornici sottilissime e non dovrebbe esserci il tasto Home. Il display dovrebbe avere uno schermo super amoled. L’S8 dovrebbe essere di 5,7 pollici, mentre l’S8 Plus dovrebbe essere di 6,2 pollici. Ancora nessuna indiscrezione riguardo al prezzo.