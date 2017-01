Tagli capelli corti 2017: come scegliere al meglio il taglio di capelli che valorizzi il nostro look

Tagli capelli corti 2017. Scegliere al meglio il taglio di capelli che valorizzi il nostro look. Con l’arrivo del nuovo anno impazza tra le donne la voglia di cambiamento, ed un nuovo taglio di capelli o un nuovo colore sono i più gettonati per lasciarsi alle spalle un periodo no, o magari semplicemente un’esperienza passata. Prima di dare un taglio netto alla nostra chioma dovremmo però tenere in considerazione quali sono i nostri punti di forza, così da poterli mettere in evidenza, o all’occorrenza, mascherare qualche difetto. Un taglio di capelli nuovo deve infatti farci sentire in primis a nostro agio e si deve adattare a quello che siamo, onde evitare il fatidico pentimento del giorno dopo. Tra i tagli capelli proposti in questo 2017 impazzano sicuramente i capelli corti, in tante versioni differenti, e a seconda di quello che è il nostro look è bene sceglierne uno piuttosto che un altro…

Tagli capelli corti 2017: quando è il caso di darci un taglio e quando è bene evitare.

Bob, pixie, gender cuts, tagli alla maschietta, le proposte sono davvero moltissime, ma è bene tenere in considerazione che un taglio così corto ci lascia letteralmente a nudo. La fisicità è poi determinante nella scelta di un taglio di capelli; nel caso in cui si abbia un fisico importante è bene evitare, in quanto non aiuta al riproporzionamento dei volumi. Un taglio di capelli così corto è bramato soprattutto per la sua estrema praticità, in quanto non necessita di una particolare abilità per acconciarlo. E’ bene però sfatare il mito che i capelli corti ringiovaniscono; superati gli anta infatti, potrebbero contribuire ad accentuare l’effetto tempo che passa. Nel caso in cui i capelli lunghi non ci facciamo più sentire a nostro agio, è bene optare in primis per una media misura, prima di scegliere un taglio di capelli corto. Un taglio di capelli corto è quindi indicato nel caso in cui la nostra figura sia mediamente esile, il nostro viso non troppo lungo, troppo squadrato o paffuto, e la nostra personalità ce lo consenta.