Tagli capelli e acconciature 2017: ad ogni copricapo la sua acconciatura. Tra i freddi invernali c’è chi proprio non riesce a rinunciare e sciarpe e capelli e il più delle volte la preoccupazione per le donne e come appaiono poi le proprie chiome, soprattutto se la destinazione è qualcosa di importante. Ecco dunque alcuni consigli di acconciature per avere chiome sempre in ordine anche indossando i cappelli. Trecce fish tail laterali, torchon, code basse, raccolti morbidi e, perché no, capelli sciolti con le beach waves. Il cappello non potrà più penalizzare il vostro hair styling. Il cappello, definito il “guasta-chiome” da molte donne, appiattisce i volumi, crea grovigli dove non ci dovrebbero essere, scombina le frange e fa saltare in aria anche il liscio più impeccabile. La hair-sfida, quindi, è trovare una soluzione che sia in grado di conciliare l’accessorio con lo styling.

Il cappello maschile è uno degli accessori che alcune donne amano sfoggiare come accessorio davvero glamour. E l’acconciatura sottostante? Si va dalla treccia laterale spettinata, alla coda bassa, allo chignon low knot annodato con nonchalanche fino alla piega con delle beach waves morbidissime. Perfetto anche con i tagli cortissimi come il Pixie Tousled perché ne accentua il suo appeal maschile-femminile. Altro must delle donne glamuor chic è il colbacco, con la sua forma già di per sè già ingombrante, l’acconciatura ideale non può che puntare su una piega basica ma lucida. Il berretto, è uno tra tutti i copricapi più pop. Abbinato a un capello lungo portato sciolto e con una piega super liscia. Un modello che non disdegna nemmeno la coda bassa nè i capelli colorati. La cuffia, per chi ha i capelli lunghi e setosi è il copricapo perfetto. Anche in questo caso la treccia portata di lato può essere una buona alternativa al capello sciolto. Più ironico ma altrettanto fashion è il basco abbinato a una cascata di onde da spiaggia effetto wet.