Tagli di capelli 2017: i tagli cortissimi protagonisti della prossima primavera estate 2017

Tagli di capelli cortissimi 2017: le tendenze per la primavera estate 2017. Le ultime tendenze in tema di tagli di capelli 2017 ci danno la possibilità di sbirciare quali saranno i prossimi tagli primavera estate 2017. È la volta dei tagli di capelli netti che saranno protagonisti della prossima primavera estate 2017. Niente mezze misure, dunque, niente code o trecce, niente colori nuovi. Il desiderio è uno solo e molto chiaro: dare un taglio netto alla propria chioma. Un taglio che, nonostante cortissimo, darà sempre la possibilità di stupire con hair styling molto chic e iper- femminili. Lo sa bene la modella canadese Winnie Harlow che, qualche settimana fa, ha salutato i suoi lunghi capelli corvini per passare a una testa di ricci fitti e cortissimi. Prima di lei, altre star avevano già attraversato questa fase di “cut extreme”: Anne Hathaway, Ruby Rose, Michelle Williams.

Tagli di capelli cortissimi 2017: ad ognuno il suo taglio cortissimo.

Tuttavia prima di decidere per tagli di capelli così forti è importante tenere in considerazione alcuni aspetti: valutare sia la forma del volto che quella della testa. Questo è un punto fondamentale perché poi non c’è niente che possa bilanciare il risultato finale. E ciò che è esposto rimane tale.