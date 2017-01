Tendenze moda primavera estate 2017: modelli e colori moda che non possono mancare nel nostro guardaroba

Tendenze moda primavera estate 2017, quello che non può mancare nel nostro armadio. Il 2017 ha portato con sé una ventata di aria fresca e tutte le nuove proposte in fatto di moda e capelli. Per il nuovo anno le tendenze moda primavera estate 2017 ci propongono tantissimi modelli e colorazioni differenti, che si adattano al meglio a tante tipologie di donne diverse, dalle più classiche a quelle che se la sentono di osare maggiormente. Una delle tendenze moda primavera estate 2017 più apprezzata del momento è quella che vede la rivisitazione dei tanto amati anni ’70, con pantaloni ampi, vestiti a fiori, borse a secchiello e scarpe platform. Fondamentali anche tutti i maxi accessori, dagli occhiali da sole, ai bracciali e alle collane.

Tendenze moda primavera estate 2017: tutte le tendenze colore della prossima stagione.

Le tendenze moda primavera estate 2017 vedono una forte rivisitazione degli anni ’80, con tessuti lucidi e metallizzati, maxi spalline, accostamenti di colori improbabili ed azzardati. Impazzano il fucsia, il rosso, il giallo limone ed il lampone, magari anche mixati insieme in abiti fantasia a righe. Per tutte le ragazze che amano i colori più tenui le proposte riprendono i colori pastello ed i colori della terra, come il beige, il tortora, il panna ed il bianco, ma anche il rosa cipria rimane uno dei colori più in voga in queste tendenze moda primavera estate 2017. Impazzano anche quest’anno il denim e gli abiti fiorati, sia in versione shocking con tinte forti ed accese, che nei più delicati toni pastello.