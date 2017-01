Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 9 e 10 gennaio 2017. «Un test… odontoiatrico per Gemma!». Rimaniamo con le nostre anticipazioni e news sulla penultima registrazione del Trono Over. Le anticipazioni di Uomini e Donne ci mostrano che la Cipollari esorta Giorgio a baciare Gemma per “testare” la nuova dentatura della Galgani, per poi far vedere sullo schermo la foto della bambola, infine propone a Michele di farsi avanti e baciarla ma Gemma declina.

«Ritocchi di foto e… d’altro!». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over Gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Gemma esce dallo studio per rientrare subito recando con sé con un calendario con dei simpatici fotomontaggi di Tina. Per una volta la Cipollari apprezza! L’opinionista elogia a gran voce la nuova dentatura di Gemma. Ma – aggiunge subito salace – avrebbe potuto anche ben rifarsi altro. Arriva in suo sostegno dal parterre Graziella, secondo cui qualche ritocchino la Galgani l’ha già fatto e non deve dare la colpa sempre a Tina: infatti è il suo carattere ciò che fa scappare gli uomini. Al che Michele interviene in difesa di Gemma. Tina gli risponde per le rime e se la prende anche con una signora del pubblico che secondo lei le ha mancato di rispetto, mentre quest’ultima dice semplicemente che le piace Gemma…