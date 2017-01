Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni, il day time di oggi martedì 10 gennaio 2017. Prosegue la vita dei ragazzi nella scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 in vista del prossimo speciale che andrà in onda sabato 14 gennaio 2017. I ragazzi stanno preparando i vari pezzi da portare nella sfida a squadre; tutti i ballerini si ritrovano a fare lezione con la professoressa Celentano, la quale definisce il loro operato un vero disastro. Lezioni di ballo nella scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 anche per Lorenzo, il quale si ritrova in sala prove con il professore Emanuel Lo, il quale lo incita a fare sempre meglio. Sebastian si confronta invece con una coreografia lontana dal suo stile, quella del maestro Kledi. Nonostante non sia il suo genere il ragazzo è preparato e convincente.

Le lezioni nella scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 proseguono in vista del prossimo speciale ed il professor Boosta è a lezione con i cantanti. Per quanto riguarda i cantautori preferisce concentrarsi con loro sugli inediti, in quanto li ritiene fondamentali nella loro formazione. Oggi è in sala con Riccardo, e con lui affronta quello che è il momento che porta alla formazione di un nuovo brano. Il professor Boosta racconta quello che faceva lui da ragazzo, quando mischiava varie idee per dare forma ad un brano nuovo. Dopodiché il professore invita Riccardo a comporre un brano lì a lezione, ma il ragazzo non si sente pronto ad affrontare una prova del genere…