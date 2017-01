Amici 2017 Serale: sarà Simona Ventura sarà tra i giudici? I fan sperano... In primavera appuntamento attesissimo per tutti i fan di Amici 2017 con il Serale. Circolano già rumors ed indiscrezioni sui possibili giudici del serale, con alcune conferme e new entry che già mettono tutti in fibrillazione… Ed il nome più atteso è quello di Simona Ventura

Amici: la conduttrice Simona Ventura al Serale?

Dopo la conduzione di Selfie, non meraviglierebbe la presenza di Simona Ventura in un altro programma di Maria De Filippi. Il recente post su Facebook di Supersimo fa sperare i fan di Amici 2017 e dell’ex mattatrice di X Factor:”Le mani sono fredde ma il cuore è caldo!! Grandi novità si stagliano all’orizzonte e sono pronta ad affrontarle con la consueta forza ed energia…senza paura…”. Insieme a lei potremmo rivedere nuovamente Morgan, in un’esplosiva accoppiata molto cara agli orfani dell’X Factor vecchia guardia. Non solo la foto recente, ma anche un’altro dettaglio apparso i Selfie, una felpa con la scritta di Amici, fa davvero elettrizzare i fan che rivogliono la bravissima conduttrice in un programma cult dello spettacolo.