Amnistia e indulto, carcere e detenuti ultime news. In attesa di conoscere le eventuali calendarizzazioni del dibattito parlamentare dell’amnistia proseguiamo quotidianamente con la scoperta delle ultime notizie dalle carceri italiane. Non solo condizioni difficili e problemi ma anche iniziative di riabilitazione per i detenuti, che in alcuni penitenziari riescono, attraverso laboratori formativi, a reinserirsi lavorativamente.

Amnistia, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 10 gennaio 2017.

Il carcere di Opera, citato più volte tra gli esempi virtuosi, secondo quanto riportato dalla Stanoa, dà ai detenuti una grande opportunità di reinserimento grazie al laboratorio di skilifting di Peschiera Borromeo, periferia Est di Milano. Il lavoro nel laboratorio è promosso dalla cooperativa Fuoriluoghi. Significativa la storia raccontata dal detenuto Kais: “Ho lavorato come saldatore, specialità carpenteria metallica e assemblaggio elettromeccanico. Mi piaceva: alla fine sono arrivato ad avere la responsabilità di 15 persone”. Grazie a Skilifting oggi Kais ha ritrovato la sua libertà ed uno stipendio, a dimostrazione che il lavoro è sempre la spinta per migliorare la propria vita e gettarsi finalmente alle spalle un difficile passato.

Altre notizie arrivano da campanianotizie e dall’ex opg di Aversa, dove nei giorni scorsi ha preso il via il progetto di “sostegno alla genitorialità” che comprende una serie di attività ludico-ricreative rivolte ai figli minori dei detenuti. Un progetto promosso d’intesa tra l’Associazione Casmu, presieduta da Mario Guida, la Rassegna Nazionale di Teatro scuola PulciNellaMente, rappresentata dal direttore Elpidio Iorio, i vertici della casa di Reclusione, ovvero la direttrice Elisabetta Palmieri, il comandante commissario Luigi Mosca e il responsabile Area Educativa Angelo Russo in collaborazione con l’Agenzia di Animazione “Frizzi party” di Cesa, guidata da Salvatore Vozza. Obiettivo: attenuare il disagio che prova il minore nei confronti dell’istituzione carceraria.