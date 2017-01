Amnistia e indulto 2017, le ultime dichiarazioni di Rita Bernardini. Anche Rita Bernardini, coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale, è tornata a parlare di amnistia, in seguito al nuovo appello di papa Francesco sulla condizione dei detenuti. “Il Papa – ha dichiarato in una nota la Bernardini – torna a dire parole chiare sulla condizione dei detenuti. Peccato che ben pochi le ascoltino. Così come in passato non si è voluto prestare la dovuta attenzione all’opera del leader radicale Marco Pannella, glorificato dopo la sua scomparsa – ha sottolineato la Bernardini ricordando il leader storico dei radicali italiani – salvo far scivolare nel nulla gli obiettivi della sua nonviolenza, dei suoi digiuni di dialogo, dei suoi scioperi della sete”.

“Un segnale di speranza viva – prosegue – è invece giunto dalle carceri italiane, con il digiuno di due giorni messo in atto da quasi 20.000 detenuti in occasione della Marcia del 6 novembre per l’amnistia, l’indulto e la riforma della giustizia’ dedicata a Marco Pannella e Papa Francesco. E Papa Bergoglio ha voluto

riaffermare il contenuto di rivoluzionario cambiamento della ‘nonviolenza’, indicandola come metodo anche di iniziativa politica per risolvere – attraverso il dialogo – drammatici conflitti del nostro tempo”.

Amnistia, le ultime news di Rita Bernardini.

“Non v’è dubbio che le carceri italiane siano luoghi dove il diritto, la legge, la Costituzione vengono costantemente violati in nome di una ‘sicurezza’ sempre più lontana dall’essere assicurata. Lo abbiamo potuto verificare nelle visite che come Partito Radicale abbiamo effettuato nelle festività di fine e inizio anno in decine di carceri. Così come è vero che l’amministrazione della giustizia non corrisponde a quanto solennemente affermato nella nostra Costituzione e nelle Convenzioni internazionali che il nostro Stato ha sottoscritto”. Continua la Bernardini: “Questo è più che mai il momento di affermare, con il metodo nonviolento, diritto e diritti umani fondamentali. Vogliamo farlo incontrando prossimamente il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Bergoglio ai quali consegneremo anche il ‘libro della nonviolenza’ scritto dai ventimila detenuti che hanno partecipato al digiuno”, conclude Bernardini.

