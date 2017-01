Tempesta d’Amore le anticipazioni e tutte le trame di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2017. «Tina in preda alla confusione!». Scopriamo attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) che Tina Kessler è in gran confusione e fa un sogno riguardante David, che le fa capire di doversi rifare una vita con lui e non con Oskar! La donna allora va da Reiter e chiude la frequentazione! La decisione della giovane lascia di stucco il birraio che, scosso e amareggiato, rinuncia a una escursione in montagna cui avrebbe dovuto partecipare anche Tina.

«Il tormento di Clara».

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci mostrano che nel frattempo Clara fa fatica a metabolizzare i comportamenti ambigui di Desirée e quando Adrian le comunica la sua intenzione di andare a vivere insieme alla Bramigk – i due ormai sono fidanzati – ci rimane malissimo. Tuttavia fa del suo meglio per mascherare il suo tormento d’amore! Intanto Pia continua a cercare di sedurre Nils e mette in atto una nuova strategia per fare colpo sull’aitante personal trainer del Fürstenhof. Melli consiglia a sua figlia Clara di dire a Lechner la verità su Desirée e sui propri sentimenti. Ma la figlia di Beatrice ha molte frecce al suo arco, e non le mancano le risorse per mettere in ridicolo Clara davanti al suo amato.