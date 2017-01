Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco e le ultime news di gossip

Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco. Scopriamo anche oggi l’outfit della conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici. In attesa di sapere quale look sfoggerà oggi 10 gennaio 2017 su Rai 1, ecco le ultime news di gossip sulla protagonista de La prova del cuoco.

Antonella Clerici anche oggi condurrà una nuova puntata della trasmissione culinaria di rai 1, La prova del cuoco. Ieri il look in nero e dorato… Cosa indosserà oggi per la seconda puntata della settimana? Lo scopriremo tra poco. In queste vacanze Antonella ha condiviso con i suoi follower sul suo profilo Instagram una foto insieme al fidanzato Vittorio con la scritta “Io&te #nopaparazzi”. La Clerici si conferma tra le più amate d’Italia ed anche il suo modo di fare così schietto non fa che renderla una vera e propria icona per i suoi tantissimi fan.

Qualche tempo fa svelava ad Oggi: “Farò un bel viaggio con il mio nuovo compagno, Vittorio, e nessuno saprà dove. Credo che bisogna godersi la vita. Io e lui viviamo alla giornata e diamo la priorità alle nostre rispettive famiglie. Io non voglio più fare progetti, tanto poi succede che li disattendo sempre”.