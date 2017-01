Caterina Balivo, il look con abito corto e stivali bordeaux a Detto Fatto di oggi, 10 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, martedì 10 gennaio 2017. Caterina Balivo torna puntuale alle 14 con un altra puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 in cui tutti i giorni vengono proposte tante interessanti rubriche. ANche oggi Caterina stupisce con un prezioso outfit. Nella puntata di Detto Fatto di ieri la conduttrice ha scelto un look casual chic con jeans, blusa e décolleté argento con alto tacco a spillo. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto di indossare un originale abito corto nero con una scollatura sferica con bordino dorato. A completare il look sono dei bellissimi stivali scamosciati bordeaux alti fin sopra il ginocchio.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 10 gennaio 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 10 gennaio 2017, porta i suoi capelli sciolti sulle spalle, leggermente mossi con fila al lato, per un effetto alla moda e di grandissima tendenza per questo inverno 2017.