Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial della puntata di oggi, martedì 10 gennaio 2017: cucina, moda. Oggi, martedì 10 gennaio 2017, Caterina Balivo torna in tv con un’altra simpatica puntata di Detto Fatto, il programma di Rai 2 che ogni giorno propone tanti tutorial utili ed interessanti. Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto di oggi, 10 gennaio, torna in trasmissione con un tutorial di cucina Mirco della Vecchia che proporrà una ricetta giapponese molto nota ma in chiave dolce e golosa: si tratta di un ottimo sushi di cioccolato. Detto Fatto prosegue con un tutorial sulla moda uomo: Raffaello Tonon da’ consigli di moda e di stile ad una coppia di gemelli.

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, martedì 10 gennaio 2017: giardinaggio, cura dei capelli.

Detto Fatto prosegue con Fabiano Oldani che è protagonista di un nuovo tutorial con tanti consigli sulla cura delle piante. Oggi Fabiano rivela alcuni segreti per far crescere e splendere le piante d’appartamento. Morena Lo Giudici suggerisce un trattamento rigenerante per capelli, necessario dopo le feste natalizie in cui, tra un impegno ed un altro, abbiamo avuto poco tempo da dedicare alla cura dei nostri capelli.