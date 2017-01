Festival di Sanremo 2017: anticipazioni, ospiti e programma completo delle serate

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2017, che andrà in onda su Rai 1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio su Rai 1. Alla conduzione del Festival ci sarà, per la terza volta, Carlo Conti, che è anche direttore artistico e promette un Festival da fuochi d’artificio. Domani, mercoledì 11 gennaio 2017, Carlo Conti terrà una conferenza satampa dove verranno svelati alcuni dettagli dell’imminente Festival della Canzone italiana, ed intanto sul web sono tanti i rumors che circolano riguardo, in particolar modo, ai nomi di chi affiancherà Carlo Conti alla conduzione della keremesse. Il 12 dicembre 2016, durante una puntata speciale in prima serata, “Sarà Sanremo”, Carlo Conti ha svelato tutti i nomi dei Big in gara. Sul palco dell’Ariston ascolteremo Al Bano, Paola Turci, Elodie, Fiorella Mannoia, Samuel, Nesli e Alice Papa, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio, Rauge e Giulia Luzi, Ron, Ermal Meta, Michele Zarrillo, Lodovica Comello, Sergio Sylvestre, Marco Masini, Francesco Gabbani, Bianca Atzei, Chiara, Clementino e Alessio Bernabei.

Festival di Sanremo 2017, i rumors sui co-conduttori.

Sul web sono tanti i rumors che circolano sui nomi delle persone che potrebbero affiancare Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2017. Il nome maggiormente accreditato per la co-conduzione è quello di Maria De Filippi, regina assoluta di Mediaset. La spalla comica di Conti, invece, dovrebbe essere Maurizio Crozza, mentre tra le vallette i nomi più accreditati sono quelli di Miriam Leone e di Chiara Ferragni.

Festival di Sanremo 2017, il programma delle serate.

La prima serata del Festival di Sanremo 2017 ci sarà martedì 7 febbraio 2017. Durante la prima serata si esibiranno undici Big in gara. I Big saranno votati dalla giuria della sala stampa e dal televoto. I primi otto Big classificati avranno accesso alla serata di venerdì, mentre gli altri tre si contenderanno dei posti in finale attraverso il torneo eliminatorio. Gli altri undici Big si esibiranno durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio e anche stavolta i primo otto accederanno alla serata di venerdì mentre gli altri tre andranno al torneo eliminatorio. Durante la seconda serata si esibiranno i primi quattro giovani in gara, e solo due accederanno alla finale, i vincitori della sfida diretta. Durante la terza serata di giovedì 9 febbraio si esibiranno i sei Big che durante le prime due serate hanno occupato gli ultimi posti in classifica. Di questi sei campioni due verranno eliminati, mentre gli altri quattro potranno esibirsi durante la serata di venerdì. Si esibiranno le altre quattro nuove proposte, e i due giovani risultati vincenti dalla sfida diretta accederanno alla finale.

Durante la quarta serata, che si terrà venerdì 10 febbraio 2017, si esibiranno i venti Big rimasti in gara. I campioni saranno votati attraverso il televoto, che peserà per il 40%, con il voto della giuria degli esperti, che peserà per il 30%, e con il voto della giuria demoscopica, che peserà per il 30%. Dei venti Big in gara, quattro vengono eliminati. La quarta serata vedrà proclamato il vincitore delle Nuove proposte. Sabato 11 febbraio 2017 ci sarà la quinta ed ultuima serata. La classifica dei sedici Big verrà azzerata: le canzoni verranno nuovamente ascoltate e si procederà alla compilazione di una nuova classifica che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2017. Il vincitore potrà partecipare all’Eurovision Song Contest 2017.