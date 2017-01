Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di martedì 10 gennaio 2017, tutti i programmi tv di oggi, su Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda oggi, martedì sera, 10 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Su Canale 5 vedremo il serial tv Quello che nascondono i tuoi occhi. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva di stasera in tv ed alcune anticipazioni.

Stasera in tv su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Cosa vedere stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Le anticipazioni della nuova puntata, un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane nobildonne dell’aristocrazia napoletana, assistono all’omicidio del loro autista. Le indagini condotte da Lojacono e dai suoi colleghi rivelano un passato malavitoso della vittima.

Su Rai 2 vedremo la TIM Cup 2016/2017 in campo Napoli – Spezia. Tornano le emozioni della Tim Cup, vinta al termine della scorsa stagione dalla Juventus di Allegri. Negli ottavi di finale la favola dello Spezia incontra il Napoli di Sarri.

Su Rai 3 andrà in onda il film di animazione La regola del silenzio – The Company You Keep. La trama, Jim Grant è un avvocato vedovo che vive ad Albany (New York) con la figlia. In seguito all’arresto di una componente di un gruppo pacifista radicale attivo negli anni della guerra nel Vietnam rimasta in clandestinità per decenni, un giovane giornalista, Ben Shephard, avvia una serie di indagini. La prima ed eclatante scoperta è legata proprio a Grant.

Stasera in tv su Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il film War Horse. La trama, si svolge in Europa durante la Prima Guerra Mondiale e racconta la straordinaria storia di amicizia tra un cavallo di nome Joey e un giovane ragazzo, Albert, che lo alleva e lo addestra. Quando vengono separati, l’eroico viaggio del cavallo Joey, attraverso i duri scenari della guerra, cambierà e ispirerà le vite di tutti coloro che incontrerà sul suo cammino.

Cosa possiamo vedere stasera in tv su Canale 5, in onda il serial tv Quello che nascondono i tuoi occhi. Le anticipazioni della nuova puntata, uscito dall’appartamento dove si è incontrato di nascosto con Sonsoles, Serrano Súñer (ministro degli Esteri) scampa a un attentato. La donna torna a casa sconvolta, immaginando che l’amante sia rimasto ucciso. Qui incontra Balenciaga con cui si sfoga e che le promette di informarsi sull’accaduto.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con il serial Supergirl 2. La trama della nuova puntata, Supergirl e Superman continuano la loro collaborazione e riescono a sconfiggere l’attacco dei due Metallo mandati dal Progetto Cadmus. Kara cerca di iniziare il suo nuovo lavoro da reporter, ma ha difficoltà a conquistare la stima del suo nuovo capo. Cat svela a Kara che ha deciso di allontanarsi per un po’ di tempo dalla CatCo.

A seguire il serial tv The Flash 2. Le anticipazioni della nuova puntata, in città vengono trovate misteriose pelli umane intere. Barry, indagando grazie anche alle informazioni del nuovo, scostante collega della Scientifica Julian, scopre che almeno una “scorza” appartiene a Clariss/The Rival, che ha riacquistato i poteri nella nuova realtà alternativa grazie al misterioso Dottor Alchemy. L’inevitabile nuova sfida vede Barry prevalere solo grazie all’aiuto di Cisco.

Stasera in tv su La7 e TV8.

Martedì sera, 10 gennaio 2017, su La7 verrà trasmesso il programma Di Martedì. Torna con la sua terza edizione il talk di approfondimento politico, economico, sociale, condotto da Giovanni Floris, con la copertina di Maurizio Crozza e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su TV8 assisteremo al film Dear John. La trama, questa storia d’amore vede come protagonisti due giovani, John Tyree e Savannah Lynn Curtis. John vive con il padre (la madre se n’è andata quando era bambino) in un piccolo paese della Carolina del Nord. Ha un’adolescenza ribelle e burrascosa e il rapporto con il padre non è dei migliori; quest’ultimo ha una vita molto monotona ed è un grande appassionato di numismatica.

Segnaliamo inoltre i film e i programmi tv in onda questa sera sui principali canali del digitale terrestre:

Su Rai 4 in onda alle 21:05 adventure-movie James Bond 007 – Casino Royale, su Iris in onda alle 21 l’action-movie Il pistolero, su Rai Premium in onda alle 21:20 il serial tv The White Queen, su Real Time in onda alle 21.10 il reality Long Lost Family, su Cielo in onda alle 21:15 il talent cook Masterpasticcere di Francia, su Focus in onda alle 21:15 il documentario Top Secret: ipotesi di complotto, su DMAX in onda alle 21.10 il reality Bear Grylls: Celebrity Edition ed infine su La5 in onda alle 21:10 il film 500 giorni insieme.