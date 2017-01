Maltempo, scuole chiuse in molte regioni d'Italia: le news e gli aggiornamenti ad oggi, 10 gennaio 2017

Maltempo, le scuole chiuse oggi, martedì 10 gennaio 2017. L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nello scorso fine settimana non accenna a diminuire. Precipitazioni a carattere nevoso sono ancora copiose sugli Appennini e sul alcune città della costa adriatica, mentre nelle regioni dove la neve ha concesso una tregua le basse temperature eed il forte vento gelido non hanno consentito lo scioglimento del ghiaccio. Per questi motivi, molte scuole continuano a rimanere chiuse al Sud Italia. In Puglia a Bari, Taranto, Lecce, Andria, Brindisi, Manfredonia ed in altri comuni le scuole rimarranno chiuse anche oggi, martedì 10 gennaio 2017. Rimarranno oggi chiuse le scuole di Potenza, di Matera e di altri comuni della Basilicata, ed inoltre le scuole di Chieti, Lanciano, Pescara ed altri comuni in Abruzzo.

In Campania le scuole dei comuni di Benevento, Avellino, Fisciano, Piaggine e Cava De’Tirreni riapriranno domani, mentre rimarranno oggi chiuse le scuole dei comuni di Bronte e Troina in Sicilia e di Gerace in Calabria. In Molise, invece, le scuole resteranno chiuse a Campobasso, Mafalda, Guardiaregia, Casacalenda, Riccia ed in altri comuni.

Maltempo, le scuole chiuse mercoledì 11 gennaio 2017.

Molte scuole, dato l’imperversare del maltempo, rimarranno chiuse anche mercoledì 11 gennaio 2017: si tratta degli istituti che si trovano nei comuni di Chieti, Orsogna, Rapino e Pizzoferrato in Abruzzo, di Matera in Basilicata, di Ginosa, Laterza in Puglia e di Guardiaregia in Molise.