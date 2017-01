Manuela Arcuri, Gabriel Garko, Adua Del Vesco, Valeria Marini: look ed ultime news sul party per i 40 anni dell'Arcuri!

Manuela Arcuri ha spento le 40 candeline, ed ha deciso di trascorrere questo giorno speciale con i suoi amici più cari. La bella attrice ha organizzato uno strepitoso party a Roma, a cui ha invitato anche molti vip. Tra questi, il suo ex fidanzato Gabriel Garko. Gabriel e Manuela sono rimasti in ottimi rapporti d’amicizia, e l’attrice di Latina è diventata molto amica anche di Adua Del Vesco, attuale fidanzata di Gabriel. Anche Adua era presente al party, ed ha brindato con gioia ai 40 anni di Manuela. Alla festa c’era anche Valeria Marini. Oltre agli amici, al party era presente anche parte della famiglia di Manuela. Non poteva mancare il fratello dell’attrice, Sergio Arcuri che, postando sulla sua pagina ufficiale Instagram una foto che ritrae la sorella il giorno del compleanno, ha scritto: “Tanti auguri sorellina mia… sei stata sei e sarai sempre la persona più bella che potessi avere nella mia vita! Ti voglio bene!!!”.

Manuela Arcuri, il look alla festa di compleanno.

Manuela Arcuri per il party organizzato per festeggiare i suoi 40 anni ha deciso di indossare un elegantissimo abito nero con motivi argento in pizzo con velate trasparenze. L’attrice ha scelto di tenere i suoi lunghi capelli nero corvino sciolti con delle morbide onde che le cadono dolcemente lungo la schiena.