Moda nail art 2017: l’irresistibile french. Le mani, si sa, sono il biglietto da visita di ogni donna e, possiamo affermare che, la gran parte di loro ama vedersi mani curate e manicure perfette. Mai sentito parlare di manicure alla francese? Questo genere di manicure è molto elegante ed è anche molto naturale, perfettamente abbinabile con il trucco “acqua e sapone”; e in teoria è anche di facile realizzazione, si sa che è possibile farsi la french pure in casa, ma onestamente non è da tutte. Inoltre la french è una intramontabile nail art anche per questo 2017 appena iniziato. Ci vuole tanta precisione e tanta pazienza, soprattutto con le odiate lunette. Ma esistono però dei metodi per la french in modo molto semplice e veloce, con questo metodo in particolare ogni donna, anche la meno precisa e paziente, potrà avere una french invidiabile da fare comodamente a casa propria e cambiare ogni volta che le va.

Moda nail art 2017: come fare una french in casa.

Vediamo l’occorrente: limetta per unghie, smalto per unghie bianco, smalto per unghie rosa trasparente, smalto per unghie trasparente, acetone e cotton fioc. La prima cosa da fare è limare le unghie, ogni unghia, fino a darle una forma squadrata, di solito consigliata per la french manicure, oppure una forma leggermente arrotondata. Curate anche le cuticole, con degli appositi prodotti, e passate un po’ di crema idratante sulle mani e sulle unghia in particolare: la manicure non è mai completa se non sono state curate anche le mani.

Si può dunque passare allo smalto bianco sotto l’unghia in modo da colorare tutta la sporgenza inferiore. Non preoccupatevi di essere troppo precise, sicuramente ci saranno delle imperfezioni che poi andrete a pulire con il cotton fioc imbevuto di acetone. Infine non vi resta che passare prima lo smalto rosa trasparente sull’unghia e poi quello trasparente lucido. Il rosa attenuerà un po’ il bianco e gli donerà un effetto più naturale, più french. Con questo metodo la french manicure dura di più ed è anche più facile da ritoccare. Invece del bianco si possono utilizzare anche altri colori e sfoggiare delle divertenti french colorate, applicando anche qualche strass. Basta solo liberare la fantasia e seguire i propri gusti.