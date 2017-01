Moda primavera estate 2017: le borse firmate Carpisa. La borsa si sa è uno dei accessori più importanti per le donne, alcune le amano piccole e discrete e custodi di quelle poche essenziali, altre la amano grandi a capienti, in grado di poter mettere di tutto al proprio interno. Ma ogni circostanza ha bisogno della sua borsa e il brand Carpisa lancia diverse proposte dove materiali classici, modelli trendy e fantasie si incontrano. Proposte di borse perfette per ogni occasione: dall’ufficio, in vacanza e anche nelle occasioni chic.

Per la nuova collezione primavera estate 2017 non manca proprio nulla: ce ne sono davvero per tutti i gusti e di ogni forma e materiale: rigide, morbide, tinta unita, multicolor, stampate, trapuntate, eleganti, professionali, casual e da passeggio. Le scelte nella collezione primavera-estate 2017 Carpisa sono tantissime. Così come i portafogli, i necessaire e le proposte mare. Tracolle personalizzabili, modelli in materiale effetto saffiano, come la linea professionale di borse lavoro con pendente porta badge, utile per le vere business women, e le borse a mano e shopping bag con borchiette rettangolari effetto cuciture a vista e bordature metalliche superiori. I colori includono la tinta avion-blu, il mastice-sabbia e il classico nero. In materiale trapuntato ci saranno anche le classiche shopping bag e le mini shopping bag con manici e tracolla staccabile nelle varianti bianca, rossa e nera.

Moda primavera estate 2017: le borse del brand Miu Miu.

Per la collezione borse primavera estate 2017 il brand Miu Miu porta tessuti e materiali d’avanguardia direttamente dagli anni ’50. La nuova collezione primavera estate 2017 di borse Miu Miu per la primavera estate 2017 è immersa in un’atmosfera vintage super colorata. Maxi pochette con applicazioni floreali si alternano a tracolle animalier, in un gioco di colori e richiami retrò. Un tuffo negli anni cinquanta, con contrasto però di scintillanti materiali d’avanguardia usati per le creazioni.