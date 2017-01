Moda primavera estate 2017: l’outfit firmato OVS e Bershka. Freddo e gelo ormai dominano questi giorni, c’è chi ne approfitta per godersi gli sciarponi, i piumoni e le cioccolate calde ma anche chi ha tanta nostalgia dei climi caldi e soleggiati, di tessuti leggeri e di tanto colore. E allora consoliamoci dando una sbirciatina a quelle che saranno le prossime collezioni primavera estate 2017. Il brand OVS porta una ventata di primavera con i pantaloni in jersey in tessuto elasticizzato. Vita elastica, con due tasche a filetto sul davanti, dove, su un fondo scuro, fiori chiari e foglie fungono da protagonisti. In abbinamento una t-shirt in pizzo in una candida nuance bianca. Maniche semitrasparenti e scollo rotondo. Per completare questo romantico look il brand Bershka propone mini tracolle in color camoscio, con fibbie e tasconi sul davanti, per dare un tocco trendy e sbarazzino all’outfit.

Moda primavera estate 2017: le proposte del brand H&M per la prossima primavera estate 2017.

Tessuti morbidi e leggeri anche per il brand H&M che veste le proprie donne primavera estate 2017 di pizzo con gonna in pizzo aderente e lunga al ginocchio in candida nuance rosa antico. Elastico nascosto in alto e bordo inferiore in pizzo tagliato a vivo. In abbinamento una camicetta in cotone con ampio scollo. Modello a maniche lunghe con polsino. Spalle basse e abbottonatura decentrata davanti. Cintura da annodare su un fianco e bordo inferiore leggermente arrotondato. Una ballerine in finto camoscio con bordo in gros-grain in alto o uno stivaletto in pelle scamosciata, modello a punta. Gambale basso leggermente arrotondato in alto e passante dietro e una tracolla in pelle scamosciata con catenella a spirale che prosegue lungo i bordi della borsa e chiusura con cerniera in alto completeranno il look.