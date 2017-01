Ottavi di finale, Coppa Italia: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Le probabili formazioni, la diretta tv e le ultime news degli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/17. Questa settimana scenderanno in campo sette squadre di serie A e una di serie B per giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le partite: Napoli – Spezia (oggi, martedì 10 gennaio 2017, alle 20:45), Fiorentina – Chievo (domani, alle 17:30), Juventus – Atalanta (domani, alle 20:45) e Milan – Torino (giovedì, alle 21:00).

Il Napoli affronta stasera lo Spezia in casa, dopo aver battuto all’ultimo minuto la Sampdoria con un gol di Tonelli. I liguri sono al decimo posto della Serie B, ma l’anno scorso riuscirono ad eliminare clamorosamente la Roma di Garcia allo Stadio Olimpico, sempre in Coppa Italia. Impegno comunque agevole sulla carta per gli azzurri, che dovrebbero schierare le seconde linee che hanno avuto meno spazio in campionato. A centrocampo giocheranno sicuramente Rog e Zielinski, in attacco partirà titolare Gabbiadini (sempre al centro di voci di mercato) e dovrebbe fare il suo esordio Pavoletti, che ha ormai smaltito il problema al ginocchio.

La Fiorentina ospita il Chievo nella sfida delle 17:30 di mercoledì 11 gennaio 2017. La squadra di Paulo Sousa non ha giocato domenica per via della bufera di gelo e neve scoppiata a Pescara, ma domenica prossima affronterà la Juventus in una sfida sentitissima per i tifosi viola. Dovrebbero giocare Zarate e Babacar (non convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa). Il Chievo è in cerca di riscatto dopo la deludente prova con l’Atalanta di domenica pomeriggio.

La Juventus di Allegri ospita l’Atalanta di Gasperini nella partita delle 20:45 di mercoledì. I bianconeri (detentori delle ultime due Coppe Italia, vinte in finale contro Lazio e Milan) puntano la terza coppa nazionale consecutiva e schiereranno i giocatori che hanno avuto meno spazio nelle ultime settimane, a causa di infortuni e scelte tecniche. In attacco giocheranno sicuramente Cuadrado, Mandzukic e Pjaca, ormai recuperato dopo l’infrazione al perone. A centrocampo occasione per Hernanes nel ruolo di regista e per l’ultimo arrivato Rincon. Da sciogliere gli ultimi nodi sul modulo, ma nel caso di difesa a 4 dovrebbero giocare Rugani, Lichtsteiner (che a Firenze sarà squalificato) e Asamoah (unico disponibile nel ruolo di terzino sinistro). L’Atalanta è in cerca di rivincita dopo la pesante sconfitta subita in campionato a Torino e proverà a fare l’impresa, schierando gli uomini più in forma al momento (Gomez, Conti, Petagna).

L’ultimo ottavo di finale della settimana sarà Milan – Torino, partita delle 21:00 di giovedì. I rossoneri dovranno fare a meno di Abate (problema alla rotula) e daranno spazio a Lapadula e Honda in attacco, considerando anche la squalifica di Niang. Il Torino non vince a San Siro dal 2000 (1-0, che non riuscì ad evitare l’eliminazione in Coppa Italia) e punta molto sulla Coppa Italia. Il nuovo acquisto Iturbe potrebbe giocare dall’inizio al posto di Ljiajc.

Le partite saranno trasmesse dalla Rai: Napoli-Spezia (ore 21:00, Rai 2), Fiorentina – Chievo (ore 17:30, Rai 2), Juventus – Atalanta (ore 20:45, Rai 1), Milan – Torino (21:00, Rai 2).