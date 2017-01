Pensioni, indennizzo Inps. Esiste una misura che concede una sorta di ammortizzatore sociale ai commercianti che hanno cessato definitivamente la propria attività, fino al raggiungimento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia. I commercianti che hanno cessato la propria attività in via definitiva entro il 31 dicembre 2016 potranno usufruire, infatti, dell’indennizzo per chiusura attività fino all’accesso alla pensione di vecchiaia. L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale fu introdotto nel 1996 (decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207) e con successivi interventi normativi ne è stata più volte prorogata la scadenza. In particolare, la Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto che ”L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016” .

Pensioni, requisiti e condizioni d’accesso per indennizzo Inps.

Fino alla pensione di vecchiaia possono usufruire dell’indennizzo Inps: i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli agenti e rappresentanti di commercio (art.59, comma 58, della legge 449/1997).

L’indennizzo spetta ai commercianti che nel periodo compreso tra il 1.1.2009 e il 31.12.2016 abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna; risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti, circa 500 euro al mese.

L’indennizzo cessa al compimento dell’età pensionabile prevista per la vecchiaia e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, subordinata o autonoma. La domanda per l’indennizzo deve essere presentata, entro il 31.01.2017, presso la sede Inps territorialmente competente utilizzando il mod AP 95.