Pensioni oggi 10 gennaio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, opzione donna, voucher, Inps, reversibilità, pensioni scuola

Pensioni oggi 10 gennaio 2017, le ultime news. Le novità sul fronte pensioni hanno ad oggetto i pensionamenti del personale scuola. Le domande di pensionamento, tra insegnanti e bidelli, da 103 del 2016 sono passate a 130 nel 2017 nella città di Pordenone. Questo è quanto segnalato dal sito il Messaggero Veneto. Uscite anticipate in aumento a parte alcuni che decidono di andare avanti, come segnala Gianfranco Dall’Agnese, sindacalista Flc Cgil, in controtendenza con la pattuglia dei colleghi che conta i giorni e i minuti per spegnere il registro elettronico. “La sorpresa ci sarà fra qualche settimana – Dall’Agnese prevede un plus –, quando sarà chiara la soluzione Ape, per andarsene da scuola con il mutuo da pagare sulla pensione”. Una decina le dimissioni con la formula opzione donna che dà un taglio secco del 30 per cento al salario a 57 anni:”Erano otto nel 2016 le domande di opzione donna – ha calcolato Dall’Agnese – e non supereranno la decina il primo settembre 2017″.

Pensioni anticipate ed Ape: ultime news sul fronte scuola.

Sul fronte pensioni anticipate, Dall’Agnese esprime il proprio parere sull’Ape, in particolare se la misura possa risultare appetibile e più vantaggiosa: “Gli scettici sono autorizzati. Di sicuro c’è una maggioranza stanca, demotivata che non vede l’ora di tagliare i ponti con la professione docente. La legge di riforma 107 ha penalizzato tanti insegnanti: si sono sentiti presi in giro”.

Pensioni, le ultime news dallo studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Le novità sulle pensioni vengono rivelate da uno studio condotto da economisti dell’Università Ca’ Foscari Venezia e pubblicato sulla rivista Health Economics, riportato dall’Ansa. Negli anni della crisi economica, la pensione diventa una sorta di antidepressivo per gli operai europei. Lo rivela lo studio in questione che analizza l’impatto del pensionamento sulla salute mentale degli ultracinquantenni. L’effetto positivo del pensionamento riguarda in particolare i ‘colletti blu’ maschi. “Tra gli operai giunti agli ultimi anni di vita lavorativa si osserva un peggioramento dello score di salute mentale e un aumento della probabilità di cadere in depressione dovuti al crescente rischio di perdere il lavoro e non trovare una nuova posizione”, spiega Giacomo Pasini, professore al Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari.

Pensioni, Inps, Voucher, Previdenza: le ultime news.

Le ultime news sulle pensioni, previdenza, voucher e lavoro vengono fornite da Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Le diatribe sulla ammissibilità dei tre Referendum proposti dalla CGIL sui temi del lavoro, verranno risolte il prossimo 11 gennaio con la pronuncia della Consulta”. “Sui voucher – spiega Damiano secondo quanto riporta l’agenzia 9Colonne – il Governo ha l’opportunità di sostenere i disegni di legge in discussione alla Commissione lavoro della Camera che propongono un ritorno alla legge Biagi del 2003: primo tra tutti quello firmato da 45 parlamentari del PD. Sulla responsabilità solidale negli appalti presenteremo una proposta di legge che, in questo caso, suggerisce un ritorno alla normativa del Governo Prodi del 2007. In essa era già prevista la tutela solidale di retribuzioni e contributi previdenziali”. “Infine, al legislatore non può sfuggire il fatto che i dati dell’Osservatorio dell’INPS denunciano una crescita del 28% dei licenziamenti disciplinari nei primi 8 mesi del 2016, dopo l’introduzione del Jobs Act. Tutti problemi che andranno comunque affrontati”.

Pensioni, vitalizi, reversibilità: le ultime news.

Le ultime news sui vitalizi e le pensioni di reversibilità vengono diffuse dall’edizione palermitana del quotidiano ‘la Repubblica’, che segnala come a diciotto milioni di euro all’anno ammonti la spesa affrontata dall’Assemblea regionale siciliana per pagare i vitalizi degli ex deputati e le pensioni di reversibilità dei parenti degli onorevoli scomparsi. La somma è superiore a quella spesa per gli attuali novanta deputati di Sala d’Ercole. Circa diciotto milioni di euro annui che, senza sensibili variazioni, nell’ultimo lustro sono andati via per pagare i vitalizi agli ex deputati e le pensioni di reversibilità a parenti: una somma superiore a quella degli stipendi per i parlamentari in carica.

Inps, Pensioni, contributi, ultime news.

Sul fronte pensioni e contributi, come sottolinea anche il sito Il Sussidiario, oggi è la data ultima per il pagamento dei contributi colf all’Inps. Scade infatti oggi il termine per versare i contributi dell’ultimo trimestre del 2016. Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per la Cassa Colf. L’importo per il 2016, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora. Si possono scegliere uno dei tanti canali disponibili, ossia il versamento può essere fatto via internet, attraverso il sito Inps; per telefono, chiamando il contact center 803164 e utilizzando la carta di credito; con il bollettino MAV inviato dall’Inps o generato attraverso il suo sito; nelle tabaccherie abilitate, nelle banche e negli uffici postali del circuito Reti Amiche.

Pensioni, decreti attuativi: le ultime novità.

Sul fronte riforma pensioni, come sottolinea il sito Altervista.org, il Governo Gentiloni dovrà attuare entro la primavera ben sei decreti attuativi contenuti nella Legge di Bilancio 2017, mentre si attende anche la nuova fase di congronto tra Governo e sindacati per la riforma della legge Fornero. Rossella Lo Iacono, del gruppo Facebook Opzione donna ultimo trimestre 1957-1958, commenta così questa situazione di attesa: “Siamo in molti ad attendere questi Decreti Attuativi …è bene che il Governo si renda conto che anche questo tipo di lungaggini sposta in avanti nel tempo le decorrenza pensionistiche incidendo su diritti ormai già sanciti dalla recente Legge di Stabilità!”

Pensioni, rimborsi, trattenute: le ultime news.

Le ultime news su fronte pensioni vedono in primo piano la decisione dell”Inps che bloccherà allo 0,1 per cento della pensione annua. Il motivo è chiaro: l’istituto di previdenza sociale incasserà la differenza tra l’inflazione programmata, prevista allo (0,3 per cento) e quella effettiva che di fatto invece è stata stimata allo 0,2 per cento per l’anno 2015. La richiesta dell’Inps, che procederà con la trattenuta dal 2017, ha già scatenato la reazione dei sindacati, come riporta il Giornale: “In questo modo – sottolinea il sindacato dei pensionati della Cgil – tutte le pensioni avranno una perdita di valore. Nel caso di una pensione al minimo la perdita sarà di 6,50 euro all’anno e di 13 euro per una da 1.000 euro. Cifre che possono sembrare di poco conto ma che incidono in particolare sulle pensioni basse per le quali qualche euro in più o in meno al mese fa la differenza”.