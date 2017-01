Oggi, martedì 10 gennaio 2017, a Firenze è ufficialmente iniziata la settimana della moda. Hanno inizio oggi, fino al 13 gennaio, le sfilate per il Pitti Uomo, e vedremo le nuove collezioni maschili per l’inverno 2017-2018. Prenderanno parte al Pitti Uomo di Firenze 1220 brand, 540 dei quali stranieri. Sono tanti gli eventi che si incentrano sul tema della moda cui si potrà assistere al Pitti Uomo, tra questi una interessante mostra fotografica, la “Fashion in Florence through the lens of Archivio Foto Locchi”: verranno esposti cento scatti che raccontano la storia della moda a Firenze e sono risalenti agli anni Trenta fino ad arrivare agli anni Settanta.

Pitti Uomo, ospite Francesco Monte: le ultime news gossip.

Sono tanti i vip che sono attesi a Firenze per il Pitti Uomo, e tra questi ci saranno Stefano de Martino, Giulia Salemi, Ludovica Valli, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, Melissa Satta, Laura Torrisi, Alex Del Piero, Roberto Baggio, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, Costanza Caracciolo, Caterina Murino, Morgan e tanti altri.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez saranno ospiti al Pitti Uomo, e forse questa sarà una delle loro ultime apparizioni insieme, in Italia: Francesco, infatti, ha deciso di lasciare il bel paese per andare a studiare a Los Angeles, agli Actors Studio. Chissà se Cecilia deciderà di seguire il suo Francesco negli USA…