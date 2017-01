Riforma delle pensioni. Cosa manca? Nella Legge di Bilancio 2017 è incluso un nutrito pacchetto di provvedimenti sulle pensioni. Le misure riguardano sia le pensioni in essere che quelle future. Alcune di esse sono frutto dell’intesa siglata con i sindacati il 28 settembre 2016. Annalisa Bergagnini, della segreteria territoriale Fnp Cisl Alto Friuli ha sottolineato che con l’accordo tra Governo e sindacati qualcosa si è ottenuto: “somma aggiuntiva (“quattordicesima” mensilità) per pensioni con redditi bassi, la “No tax area” pensionati, equiparandola a quella dei lavoratori dipendenti, il ripristino, dal 2019, del meccanismo di rivalutazione delle pensioni antecedente alla legge Fornero con una maggiore tutela del potere d’acquisto”.

In realtà, per il segretario della Fnp Cisl Alto Friuli Giancarlo Tabacco e Bergagnini “rimangono ancora oggetto di confronto: un nuovo paniere Istat più rappresentativo dei consumi dei pensionati e l’annoso ragionamento sulla separazione della previdenza dall’assistenza”.

Pensioni: il balletto della data per i pagamenti.

La data di pagamento delle pensioni continuerà ad essere spostata negli anni a seguire. Come precisato dalla Fnp Cisl, con l’entrata in vigore del DL 244/16 (Decreto Milleproroghe) è stato prorogato a tutto il 2017 il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie, il 1° giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo e non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non sussistano cause ostative. E’ fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento è avvenuto il secondo giorno bancabile.

Dal 2018 i pagamenti saranno effettuati il 2° giorno bancabile di ciascun mese, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 190 del DL 65/2015 (L. 190/2014). La Fnp Cisl avverte che i sindacati dei pensionati interverranno nuovamente presso gli organi competenti affinché la proroga diventi strutturale, garantendo definitivamente negli anni a venire il pagamento di tutte le prestazioni pensionistiche il 1° giorno bancabile di ciascun mese.