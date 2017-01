Scuola mobilità, le ultime news ad oggi 10 gennaio 2017. “Sapevamo che la vittoria referendaria avrebbe potuto segnare il momento di una forte riscossa del mondo della scuola: questo poteva essere il momento giusto per pretendere l’abrogazione della legge 107 e minare dalle fondamenta la buona scuola renziana”. Questo è quanto emerge da uno degli ultimi comunicati in tema di mobilità diffusi dall’Unione sindacale di base Scuola.

Prosegue il comunicato Usb Scuola: “Cgil, CISL, UIL e Snals, festeggiano, invece, il capodanno con un’intesa politica sulla mobilità che divide i lavoratori, aprendo una guerra tra precari e docenti di ruolo. Un anno fa l ‘algoritmo folle, quest’anno le percentuali, la cui logica rimane oscura. Sostanzialmente tecnicismi inutili che non mettono al centro i veri nodi del la scuola italiana: la trasformazione dell’organico di fatto in diritto (13 0.000 le supplenze che ogni anno vengono assegnate e che rappresentano post i a tempo determinato da stabilizzare immediatamente); 15.000 i posti in de roga sul sostegno, da trasformare subito in organico di diritto; l’eliminazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali come unica condizione per potere cominciare a trattare con un governo sull’orlo di una crisi d i nervi; l’abolizione del bonus premiale e la fine della valutazione ad opera del dirigente; la resa dei conti sull’alternanza scuola lavoro”.

Scuola Mobilità, le ultime dell’USB Scuola.

Aggiunge il sindacato:”L’eliminazione del vincolo triennale era un dovere del MIUR, dopo il caos causato dall’algoritmo che non ha rispettato nessun criterio sensato e ha sconvolto la vita di tantissime famiglie. Le immissioni in ruolo sono un diritto dei precari GaE e dei vincitori di concorso dopo la fatica profusa per vincerlo e g li anni di servizio nella scuola, il resto dell’intesa è solo svendita di diritti e accettazione della legge 107. Le aliquote completamente sballate e ingiustificate mostrano l’assenza di qualsiasi percezione della situazione reale. L’ibrido scuola-ambito nella scelta rappresenta un mostro giuridico che determinerà solo divisioni e condizioni di lavoro diverse per lavoratori uguali. Per molto tempo come USB scuola abbiamo dichiarato che la legge 107 si doveva e si poteva fermare; i sindacati complici avrebbe potuto, come minimo, pretenderne l a modifica in quei punti nevralgici che la rendono orribile e lesiva dei di ritti di studenti e docenti. Tra questi punti c’è ovviamente la chiamata diretta”.

“L’accordo che CGIL, CISL, UIL e Snals si vantano entusiasti di aver strappato al MIUR, è in realtà l’ennesimo accordo illusorio che misura la distanza dei sindacati gialli dalle esigenze reali dei lavoratori, un guazzabuglio che non sarà facile districare con il CCNI tutto da scrivere realmente perché l’intesa politica è solo una bufala di riaccreditamento reciproco dei firmatari che non porterà ad alcun riscontro effettivo di soluzione dei problemi generati dalla legge 107”, conclude l’USB Scuola.