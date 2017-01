Tendenze moda primavera estate 2017: il boho style, tutte le tendenze da non perdere

Tendenze moda primavera estate 2017, il boho style. Nonostante il freddo degli ultimi giorni i negozi hanno prontamente esposto le loro collezioni per la primavera estate 2017, nella speranza che questo gelo lasci presto il posto ad un clima più mite. Tra le tendenze moda primavera estate 2017 spunta sicuramente il Boho style, un particolare stile che affonda le sue origini nel passato. Boho è infatti un’abbreviazione del termine francese Boheme e questo stile non è altro che una rivisitazione delle tendenze moda del secolo scorso, come lo stile Hippy e gli anni ’70. Capisaldi di queste tendenze moda primavera estate 2017 sono infatti gli accessori, i tessuti stampati, il denim ed i pantaloni ampi.

Tendenze moda primavera estate 2017: il ritorno dei tessuti stampati e delle scarpe platform.

Le tendenze moda primavera estate 2017 ci propongono tante rivisitazioni del passato, dagli anni ’70 agli ’80. Il Boho style è fortemente presente nelle collezioni per la prossima stagione, con tutti gli elementi che richiamano il passato della cultura hippy e gipsy, come i tessuti fantasia, leggeri e svolazzanti, gli accessori, dalle collane ai nastrini per i capelli, passando per la forte presenza del denim. Proposto negli abiti e soprattutto nei pantaloni ampi, da abbinare alle scarpe platform. Impazzano infatti tra le tendenze moda primavera estate 2017 zeppe e sabot, insieme a borse a secchiello ed abiti stampati. I colori più apprezzati dal Boho style sono tutti quelli della terra, dal beige al cammello, passando per il panna ed il bianco. In primo piano i maxi accessori, da sfoggiare anche nei capelli.