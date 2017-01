Uomini e donne: le ultime news sulla conduzione ad oggi 10 gennaio 2017. La notizia di una ipotetica partecipazione di Maria De Filippi al Sanremo 2017 ha fatto ormai il giro del web. C’è già chi si chiede cosa ne sarà in queste settimane della conduzione del programma pomeridiano Uomini e Donne, ormai uno dei cavalli di battaglia di Mediaset, sempre trending su Twitter e campione di ascolti anche quest’anno. Chi ci sarà al posto di Maria?

Uomini e donne: le news sui protagonisti e su Maria De Filippi.

In effetti l’assenza della De Filippi, laddove davvero venisse confermata la sua presenza a Sanremo 2017, durerebbe solo per una settimana e non è detto che non si possa fare un breve stop solo in quei giorni. Insomma, i rumors sulla condizione di Uomini e Donne in questa breve parentesi sono diversi ma prima di conoscere le evoluzioni meglio aspettare le ufficialità dei prossimi giorni.

I protagonisti dell’ultimo Trono Classico sono ormai nel cuore dei telespettatori ma anche degli utenti social, che continuano a seguire le loro vicende anche sulle varie piattaforme. Martina e Camilla, famose per essersi contese il cuore di Riccardo, continuano a beccarsi su Instagram. Martina è infatti apparsa in un commento relativo al post scelta di Riccardo Gismondi andato in onda su Mediaset. “E comunque volevo ringraziare Canale 5 per queste emozioni” ha scritto ironicamente Martina a cui Camilla ha risposto “Anche dopo un mese…MA QUANDO TE PASSA?”. Ne vedremo dunque ancora delle belle…