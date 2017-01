Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dall’11 gennaio 2017. «Baci presunti e nuovi controlli odontoiatrici». Le anticipazioni di Uomini e Donne e le news ci fanno vedere Maria che chiama una nuova clip di Gemma in cui parla di Marco e del bacio sulla piazzola menzionato da lui in precedenza. Firpo quindi entra in studio e si accomoda di fronte. Invitato da Tina, Marco, che ha gestito centri medici odontoiatrici, verifica il nuovo sorriso di Gemma e rievoca quel momento del bacio di cui lei proprio non si ricordava, sostenendo che lui se lo sia inventato.

«Anna pro Gemma». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dall’11 gennaio 2017.

A questo punto le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che Anna interviene in difesa di Gemma perché le pare curioso che non si ricordi di una faccenda così importante, ma Marco aggiunge nuovi dettagli su quella giornata, e gli spiace che Gemma non ricordi. Al che Maria interviene per dire che lei alla redazione aveva detto del bacio dato in macchina prima di salutare Marco e poi di uno dato alla stazione. Marco balla con Anna e Gemma con Michele.