Anticipazioni Il Segreto, le news e le trame della settimana del 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2017. «La programmazione de Il Segreto nel palinsesto del Biscione». Le anticipazioni de Il Segreto da 16 al 22 gennaio rivelano che ci attendono vicende quanto mai emozionanti, vibranti e piene di sorprese nelle prossime puntate della soap spagnola che il Biscione manderà in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio 2017 alle 16:10; sabato 21 alle 15:00 e domenica 22 in prima serata con un doppio episodio.

«Un’attrice contro Eliseo». Anticipazioni Il Segreto, le news e le trame della settimana del 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto della nuova settimana sono incentrate sulla nascente storia d’amore fra Emilia e César e sui piani di Severo, Sol, Lucas e Candela per mettere definitivamente fuori combattimento Eliseo. Giunge in aiuto ai Santacruz l’attrice Melisa, che finge di impossessarsi del 40% degli introiti delle fabbriche di proprietà di Severo. La notizia sconvolge il marito e sfruttatore di Sol, che si sfoga aggredendo e picchiando la moglie.

«Per Emilia una nuova vita a Malaga?» Anticipazioni Il Segreto settimana del 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano che, in un primo momento, Sol finge di avere un brutto mal di denti e non riferisce dell’aggressione subita né a Severo nè a Lucas. A quest’ultimo, però, non sfugge il grosso ematoma sul volto della donna, visto il quale va subito in strada alla ricerca di Eliseo per fargliela pagare; ne segue una violenta colluttazione fra i due! Nel frattempo Emilia e César si baciano con tenerezza e voluttà. Poi il gentiluomo propone alla bella locandiera di partire con lui per Malaga, dove entrambi, tagliando con il passato, potrebbero rifarsi una vita, uno accanto all’altra!