Anticipazioni Tempesta d’Amore, settimana del 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 gennaio 2017. «Squadra di soccorso». Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore vediamo come Oskar – gravemente ferito – riesca a inviare un messaggio a Tina, che si prodiga per andarlo a recuperare sano e salvo. La ragazza, dopo intense ricerche, alla fine lo trova e contatta immediatamente Adrian e Michael, che lo soccorrono. In parole povere, Tina, Adrian e Michael salvano la vita a Oskar!

«La… nuova alleanza!» Anticipazioni Tempesta d’Amore, settimana del 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 gennaio 2017.

Le anticipazioni e le trame di Tempesta d’Amore rivelano che intanto André respinge Melli che trova conforto in Clara, per questa delusione, oltre che per il segreto dei suoi disturbi psicologici. La figlia di Melli, inoltre, decide di stare alla larga da Desirée per evitare di soffrire. Quanto ad André, poi, non manterrà una promessa fatta a Friedrich su un evento di auto d’epoca. Stahl allora giura di vendicarsi e meditare su come fargliela pagare. Beatrice propone a sua figlia Desirée un piano per liberarsi una volta per tutte della concorrenza di Clara riguardo a Adrian. Oskar si avvia verso la guarigione e Tina torna con lui. C’è bisogno di dire che la notizia getta David nel più totale sconforto. Nel frattempo Alfons è piuttosto preoccupato per la tensione che si è venuta a creare tra Melli e André. Infine Friedrich – spinto dalle sue paure di restare isolato – in un certo qual modo torna all’ovile, e si allea con Beatrice Hofer per opporsi ai progetti di Werner! Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni, festività incluse, alle 19:55 su Rete 4. Continuate a seguire le nostre anticipazioni & news!