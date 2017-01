Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 16, 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017. «Prova a discarico». Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko Poggi e Susanna incominciano a raccogliere informazioni per impostare una linea difensiva a favore di Nunzio Cammarota. I due giovani legali finiscono per trovare una possibilità di provare l’innocenza del loro assistito: si tratta di una telecamera di video sorveglianza collocata lungo il percorso fatto da Nunzio e Gianni Forino. Addirittura riescono a venire in possesso di un video non ancora acquisito dalla polizia!

«Due avvocati in prima linea!» Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 16, 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017.

E, mentre ci chiediamo se Niko e Susanna riusciranno a scagionare Nunzio, le anticipazioni di UPAS ci avvertono che i rapporti tra Franco e Angela continuano ad essere critici. Intanto Beatrice ha un duro scontro con l’avvocato Enriquez, mentre tra NiKo e Susanna crescono l’affiatamento e la complicità. Poggi informa Franco che il video in suo possesso conferma la versione di Nunzio. Questo spinge Boschi ad andare a parlare con Petrone.

«La salute di Roberto Ferri». Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 16, 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017.

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole ci informano che Roberto Ferri scopre di aver fatto male a sottovalutare il malore avuto qualche giorno prima. Infatti i suoi problemi di salute si rivelano più gravi di quel che sembrava all’inizio. Roberto incomincia a preoccuparsi seriamente per questa situazione, ma si ritrova nuovamente a fianco Marina Giordano che nei momenti veramente duri non lo abbandona mai. Serena, incoraggiata da Filippo, cerca di riprendere i rapporti con suo padre, ma – avendo fatto tesoro della delusione avuta in precedenza da Gigi – questa volta è ben consapevole che la propria famiglia viene sempre prima di ogni altra cosa!