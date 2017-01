Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame della settimana del 16, 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017. «Il gioiello di famiglia». Attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 veniamo a sapere che Mauro ha scoperto la verrà identità di Teresa, mentre Trini e Victor stanno collaborando per trovare il modo di dimostrare la disonestà di Lourdes. Intanto la moglie di Maximiliano vende un gioiello di famiglia per rifarsi il setto nasale. Abbiamo inoltre visto come San Emeterio abbia constatato che Teresa ha la cicatrice dell’appendicite.

«Combattenti e reduci…» Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame della settimana del 16, 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 rivelano che Mauro convince Teresa a raccontargli il suo infelicissimo passato. Intanto Leonor non riesce a trovare un editore disposto a pubblicare il suo romanzo, mentre il dottor Malia incomincia a comportarsi stranamente. Le domestiche del barrio scoprono che Martín ha trascorso la notte in soffitta, grazie alla complicità di Casilda. La governante degli Hidalgo vuole infatti aiutare lo sfortunato reduce della guerra nelle Filippine.

«Colpo di fortuna!» Anticipazioni Una vita settimana del 16, 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio 2017 sulla rete ammiraglia di Mediaset, mostrano che intanto Maximiliano Hidalgo e Pablo vincono una cospicua somma di denaro ai cavalli, che decidono di offrire a Leonor per pubblicare in proprio libro dal titolo ‘Servire e tacere‘. Nel frattempo Lourdes continua imperterrita a tramare alle spalle di suo marito e di sua figlia. Infine Teresa – dopo aver fatto venire a galla nel corso dell’interrogatorio di San Emeterio dolorosi ricordi legati alla sua infanzia – incomincia a fare dei brutti sogni.